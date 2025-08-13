SUSCRÍBETE
Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

El ministerio de Obras Públicas publicó en su cuenta de Instagram una maqueta virtual del nuevo proyecto de ampliación de Pudahuel.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El proyecto busca triplicar la capacidad del principal terminal aéreo del país al año 2050.

Con una inversión proyectada de USD 4 mil millones, contempla:Un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista, un tren ligero entre terminales, ampliación del terreno y zona de carga y nuevos accesos viales.

Más sobre:Aeropuerto de Santiagoavionesaccidente aéreo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio
Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
