Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago
El ministerio de Obras Públicas publicó en su cuenta de Instagram una maqueta virtual del nuevo proyecto de ampliación de Pudahuel.
El proyecto busca triplicar la capacidad del principal terminal aéreo del país al año 2050.
Con una inversión proyectada de USD 4 mil millones, contempla:Un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista, un tren ligero entre terminales, ampliación del terreno y zona de carga y nuevos accesos viales.
