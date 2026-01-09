Ataques con misiles y drones remecen ciudades de Ucrania

El proyectil Oreshnik lanzado este viernes, se utilizó para atacar infraestructuras críticas en Leópolis, en el oeste de Ucrania, según declararon las autoridades de la ciudad.

La primera vez que Rusia utilizó este misil fue para atacar Dnipro, en noviembre de 2024.

El Oreshnik, es una de las armas más avanzadas de Rusia, el cual puede equiparse con cargas nucleares, logrando alcanzar objetivos a gran distancia.

El Oreshnik que apuntó a la ciudad ucraniana, viajaba a una velocidad de 13 mil kilómetros por hora según reportes de medios locales.

Además, se registraron bombardeos con drones a zonas residenciales en Kiev, que dejó cuatro muertos y 19 heridos, entre ellos paramédicos que fueron alcanzados mientras asistían a los heridos.