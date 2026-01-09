SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Ataques con misiles y drones remecen ciudades de Ucrania

    Moscú atacó esta vez la región ucraniana de Leópolis, y volvió a usar su misil balístico de alcance intermedio, el Oreshnik.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    El proyectil Oreshnik lanzado este viernes, se utilizó para atacar infraestructuras críticas en Leópolis, en el oeste de Ucrania, según declararon las autoridades de la ciudad.

    La primera vez que Rusia utilizó este misil fue para atacar Dnipro, en noviembre de 2024.

    El Oreshnik, es una de las armas más avanzadas de Rusia, el cual puede equiparse con cargas nucleares, logrando alcanzar objetivos a gran distancia.

    El Oreshnik que apuntó a la ciudad ucraniana, viajaba a una velocidad de 13 mil kilómetros por hora según reportes de medios locales.

    Además, se registraron bombardeos con drones a zonas residenciales en Kiev, que dejó cuatro muertos y 19 heridos, entre ellos paramédicos que fueron alcanzados mientras asistían a los heridos.

    Más sobre:Ataque a UcraniaRusia ataca Ucraniamisilesmisisles Oreshnikdrones atacan Ucrnia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo

    Leapmotor hace una presentación anticipada del B10

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Las razones por las que La Moneda aún no ha inscrito la candidatura de Bachelet a la ONU

    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    José Antonio Kast se reúne con alcalde Desbordes y manifiesta deseo de que turistas visiten Santiago sin miedo a asaltos

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos
    Chile

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Las razones por las que La Moneda aún no ha inscrito la candidatura de Bachelet a la ONU

    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    “Totalmente incompatible”: Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio
    Negocios

    “Totalmente incompatible”: Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo
    El Deportivo

    Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo

    Entrevista con Gianni de Biasi, extécnico de Udinese: “Alexis Sánchez ha tapado muchas bocas en el Sevilla”

    Se acaba la rebelión: Colo Colo zanja diferencias por Alan Saldivia y concreta la venta del zaguero al Vasco da Gama

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump
    Mundo

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Canciller boliviano dice que existe un “sí rotundo” para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile este año

    Estados Unidos anuncia la incautación en el Caribe del petrolero ‘Olina’ bajo sospecha de llevar crudo venezolano

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena