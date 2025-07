Bárbara Figueroa en picada contra Juan Sutil por dichos sobre Jara: “Campaña del terror”, “mezquindad” y “caricatura”

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó fuertemente los dichos de Juan Sutil en contra de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Sutil comparó a Jara con Hugo Chávez en diálogo con Radio Cooperativa y, según dijo, no le creyó a la exministra del Trabajo cuando ella afirmó, en tono de broma, que no iba a expropiar empresas.

Al respecto, el empresario cuestionó la forma que, según él, tiene “el Partido Comunista de instrumentalizar la democracia para lograr sus objetivos".

Figueroa salió al paso de estas declaraciones y arremetió contra Sutil. “Me parecen lamentables las campañas del terror y me parece más lamentable aún cuando son expresidentes de la Confederación de la Producción y el Comercio los que hacen esos juicios”, dijo.

Figueroa -quien lideró la CUT entre 2012 y 2021- también acusó la falta de diálogo que, según ella, tuvo el empresario al frente de la CPC mientras ella dirigía la organización sindical.

“Ciertamente no es la persona más indicada de hablar de la capacidad de diálogo. Lo digo en carne propia, me tocó vivirlo como contraparte de él”, acusó, agregando: “Quien fue presidente de las ramas de los empresarios en nuestro país haciendo esta clase de juicios y categorías, me parece de una mezquindad tremenda".

En esa línea, Figueroa dijo que “hubo otros presidentes de la CPC con la que tuvimos mucho mucho mejor diálogo que el que pudimos tener con Juan Sutil”, agregando que no fue “por falta de disposición nuestra, siempre la CUT estuvo disponible y yo siempre estuve disponible a dialogar con él”.

“El que cerraba las puertas era Juan Sutil”, enrostró.

“Creo que podríamos aportar bastante más en el debate sobre crecimiento y sobre generación de empleo que haciendo este tipo de caricatura”, planteó, llamando a que “salgamos de la lógica de la caricatura”.

¿Inquietud en los empresarios?

“Francamente, espero que sea título personal”, dijo Figueroa al ser consultada sobre si la visión de Sutil sobre Jara podría ser compartida por otros empresarios.

Al respecto, la secretaria general del Partido Comunista dijo que los “canales de comunicación están abiertos” por si hay inquietud en los gremios.

“Las puertas están abiertas para conversar. Dialoguemos, conversemos, conocieron a Jeannette (Jara) como ministra del Trabajo. La conocieron dialogando y discutiendo sobre la implementación de la gradualidad de las 40 horas. La conocieron negociando lo que significó la reforma de pensiones y hablando con todos los actores. Por lo tanto, no es un agente desconocido”, dijo.

Dardos a Matthei por video UDI contra Cataldo

Figueroa también apuntó contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) a propósito de la querella que la exalcaldesa anunció contra “quienes resulten responsables” de la campaña que, acusa, hay en su contra en redes sociales.

Esto, porque el gremialismo publicó un video-parodia sobre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), en el que acusan que “en vez de enfocarse en mejorar las escuelas, está preocupado de armar el comando presidencial” de Jeannette Jara.

“Con la misma firmeza también cuestionamos que quienes exigen y demandan fairplay, que demandan que tengamos códigos básicos y civilizatorios, hayan sacado un video ofendiendo al ministro de Educación. Y sobre eso yo no he escuchado una sola palabra de la abanderada de Chile Vamos“, cuestionó Figueroa.