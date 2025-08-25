“Brutal e inaceptable”: Boric condena fatal ataque en La Araucanía y dice que se podría “ampliar o modificar el carácter de la querella”

Santiago 6 de agosto 2025. El Presidente de la Republica Gabriel Boric encabeza la inauguracion de la subcomisaria San Luis de la comuna de Penalolen, Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Brutal e inaceptable ataque a trabajadores de una empresa en la Región de La Araucanía, en el que resultó una persona asesinada que se desempeñaba como guardia forestal. Envío mis condolencias a su familia, sus compañeros de trabajo, a todos sus seres queridos porque es una pérdida que nos duele como país”

El Mandatario confirmó que el Ejecutivo presentará una querella por homicidio, lo que había sido adelantado esta mañana por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

“Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”,

“Tengan la certeza a quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quieran que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia”.

“Tal como hicimos con los que pretendieron escaparse de la cárcel en Valparaíso, tal como hicimos con el sicario de Meiggs, tal como hicimos con los asesinos de Curacaví y contra cualquiera que crea que a través de la violencia, del delito, del narco, puede normalizar el perturbar la paz de los ciudadanos chilenos y chilenas, les decimos que no lo vamos a permitir”.

“Mi mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad. Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. Reitero, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar.