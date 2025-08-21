Bullrich aborda el caos en partido entre la U e Independiente: “Nos sorprende que solo haya detenidos del lado chileno”

“Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean”.

De esa forma la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, condenó la violencia que se produjo la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América, en Buenos Aires, en el partido entre la Universidad de Chile y el equipo argentino Independiente.

Bullrich se reunió con el ministro del Interior Álvaro Elizalde y luego realizaron una conferencia de prensa conjunta en la que confesó que le “sorprende” que “solamente haya detenidos del lado chileno”.

“Vamos, por supuesto, a pedir garantías que han sido dadas al procurador general de la provincia sobre el buen trato y el debido proceso para todas las personas que han sido detenidas y también la búsqueda de las personas que no han sido detenidas, pero que todos vimos que fueron parte de la violencia”, sostuvo la secretaria de Estado, agregando: “Solamente fueron detenidas las de una sola parcialidad cuando hubo dos parcialidades en el marco del encuentro y también cometiendo la barbarie”.

Bullrich, también anunció que gobierno argentino se hará parte de la causa penal contra los violentistas, criticó a las autoridades provinciales de Buenos Aires y apuntó contra la Conmebol.