    Cámara registra el momento previo al fatal accidente donde murieron dos niños en San Miguel

    El fatal accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Departamental y José Joaquín Prieto.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    La capitán de Carabineros, Bárbara Villouta, oficial de ronda Santiago Sur, señaló que en el vehículo en el que iban a bordo las víctimas, viajaban ocho personas, cinco adultos y tres menores de 2, 11 y 13 años y al parecer “no habría respetado una luz roja”.

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

