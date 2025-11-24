Cámara registra el momento previo al fatal accidente donde murieron dos niños en San Miguel
El fatal accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Departamental y José Joaquín Prieto.
La capitán de Carabineros, Bárbara Villouta, oficial de ronda Santiago Sur, señaló que en el vehículo en el que iban a bordo las víctimas, viajaban ocho personas, cinco adultos y tres menores de 2, 11 y 13 años y al parecer “no habría respetado una luz roja”.
