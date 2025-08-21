SUSCRÍBETE
Cancelan partido de la U con Independiente por graves incidentes entre hinchas

El partido entre la U e Independiente de Avallenada debió cancelarse a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo por graves disturbios protagonizados por hinchas del equipo chileno.

Por 
Paula Morales
 
Alonso Vatel

Según información preliminar fanáticos de la U se lanzaron al vacío desde las gradas, cuando barristas de Independiente ingresaron para agredirlos. Minutos antes, un grupo había prendido fuego a las butacas, además de arrojar bombas de estruendo.

El partido se estaba llevando a cabo en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires. Los equipos competían por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

