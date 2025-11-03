OFERTA ELECCIONES $990
Captan balacera dentro de un ascensor del “edificio sin ley” en Independencia: fue allanado hace dos meses

A pesar de que hace dos meses se realizó un allanamiento masivo al inmueble, un nuevo hecho de violencia se registró este fin de semana al interior de un ascensor lleno de personas.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Alrededor de las 1:30 de la madrugada del viernes pasado, se produjo una balacera en el piso 24 del “edificio sin ley” que escaló hasta los ascensores.

El hecho no fue denunciado ni alertado por vecinos.

Hoy, la revelación del video captado por cámaras de seguridad, aumentó la preocupación por la seguridad del edificio.

El incidente fue protagonizado por personas que estarían vinculadas a departamentos tomados en diferentes torres del edificio.

El inmueble había sido allanado en agosto de este año, cuando PDI y Carabineros realizaron un masivo operativo que desarticuló a una banda llamada “Los Ñaños”, que ocupaban ilegalmente 20 departamentos.

