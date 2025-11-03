Captan balacera dentro de un ascensor del “edificio sin ley” en Independencia: fue allanado hace dos meses

Alrededor de las 1:30 de la madrugada del viernes pasado, se produjo una balacera en el piso 24 del “edificio sin ley” que escaló hasta los ascensores.

El hecho no fue denunciado ni alertado por vecinos.

Hoy, la revelación del video captado por cámaras de seguridad, aumentó la preocupación por la seguridad del edificio.

El incidente fue protagonizado por personas que estarían vinculadas a departamentos tomados en diferentes torres del edificio.

El inmueble había sido allanado en agosto de este año, cuando PDI y Carabineros realizaron un masivo operativo que desarticuló a una banda llamada “Los Ñaños”, que ocupaban ilegalmente 20 departamentos.