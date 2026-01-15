SUSCRÍBETE POR $1100
    Casa Blanca reaccionó al gesto ofensivo de Trump con trabajador que lo acusó de “protector de pedófilos”

    El mandatario le levantó el dedo de al medio y atacó verbalmente a hombre que se manifestó por el Caso de Jeffrey Epstein.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Este martes, se registró una escena entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un trabajador durante su vista a una planta de Ford en el estado de Michigan, Estados Unidos. 

    El video, viralizado por el medio TMZ, muestra a Trump caminado por las pasarelas de la fábrica, gritando dos veces “fu…you”(que te jodan en español) y luego, levanta el dedo del medio a alguien que le grita desde el piso de abajo de la planta. 

    Esto ocurrió, tras ser llamado “protector de pedofilos”, aludiendo el manejo que ha tenido la administración de Trump  sobre la investigación federal de Jeffrey Epstein. 

    El director de comunicaciones de La Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó a The Washington Post que el vídeo era verídico y respaldó la reacción. “Un lunático estaba gritando blasfemias en un ataque de ira total, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, aseguró en una declaración en el medio. 

