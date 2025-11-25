Inicio
“Trama Bielorrusa”: Senador Walker explica transferencia de $1,6 millones que recibió de Sergio Yáber
El senador de Demócratas, Matías Walker, se refiere a la amistad con Sergio Yáber y descarta toda posibilidad de estar implicado en la arista “Muñeca Bielorrusa”.
Por
Pablo Gándara
25 NOVIEMBRE 2025
Comentarios
