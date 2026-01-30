Inicio
Videos
Caso “trama Bielorrusa”: Fiscal Wittwer entrega detalles tras prisión preventiva de Ángela Vivanco
La persecutora Carmen Gloria Wittwer enfatizó que no hay que “desconocer” la importancia de una investigación a una exministra de la Corte Suprema.
Por
Pablo Gándara
30 ENERO 2026
Ángela Vivanco
trama Bielorrusa
corte suprema
Coruupción en la Corte Suprema
Fiscal Wittwer
