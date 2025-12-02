¿Cuánto mueven la aguja el apoyo de Demócratas y Amarillos a Kast?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, analizó el efecto que causa el respaldo de líderes de ambas colectividades a José Antonio Kast. En esa línea, abordó el tránsito de Ximena Rincón. Desde ministra de Michelle Bachelet a su respaldo al candidato republicano. En el video todos los detalles.
