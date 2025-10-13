Lo que tienes que saber | De Nicolás Massu al Plebiscito de 1988: los personajes e hitos más importantes de los últimos 75 años
Con ocasión de los 75 años de La Tercera, Descifra consultó a los chilenos sobre los hechos y figuras más relevantes de los últimos tres cuartos de siglo. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de la alianza estratégica entre Copesa y Artool, Camilo Feres, analizó junto al editor de La Tercera Sábado, Alejandro Tapia, los resultados.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.