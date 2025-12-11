VOTA INFORMADO por $1100
    Desbordes exige a Jara disculparse con funcionarios de Santiago tras polémica de multa de TAG

    El jefe comunal emplazó a la candidata a pedir disculpas luego de que la candidata oficialista acusara que desde el municipio de Santiago se difundiera un comprobante que mostraría que retrasó el pago de la multa hasta noviembre de este año, documento que circuló ampliamente en redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Frente a las acusaciones de Jara, Mario Desbordes respondió molesto, asegurando que la candidata estaría mintiendo y deslizó la posibilidad de tomar acciones legales.

    Sostuvo que "el municipio no tiene nada que ver en la información que circulaba y que la afirmación de la candidata no solo es falsa, no solo es mentira, no solo ofende y le falta el respeto a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Santiago, sino que además puede constituir un delito de injurias”.

    NacionalPolíticaMulta TAGJeannette JaraMario DesbordesMunicipalidad de Santiago

