Desbordes exige a Jara disculparse con funcionarios de Santiago tras polémica de multa de TAG

Frente a las acusaciones de Jara, Mario Desbordes respondió molesto, asegurando que la candidata estaría mintiendo y deslizó la posibilidad de tomar acciones legales.

Sostuvo que "el municipio no tiene nada que ver en la información que circulaba y que la afirmación de la candidata no solo es falsa, no solo es mentira, no solo ofende y le falta el respeto a los funcionarios municipales de la Municipalidad de Santiago, sino que además puede constituir un delito de injurias”.