Desde la Redacción 14 de noviembre | Análisis a las “tres derechas” ad portas de las elecciones presidenciales y parlamentarias
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera la entrevista de Rodrigo Álvarez y Juan Paulo Iglesias a dos exministros de Sebastián Piñera que hoy están en veredas opuestas: Isabel Plá (UDI), extitular de la Mujer y que respalda a Evelyn Matthei, y Rodrigo Álvarez (Ind.-exUDI), quien apoya a José Antonio Kast. En este episodio, también, los detalles del próximo gran convierto de los Jaivas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.