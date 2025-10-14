SUSCRÍBETE
Desde la Redacción 14 de octubre | Sichel: “No soy partidario que Chile Vamos se sume a un gobierno de Kast”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se manifestó contrario a la idea que Chile Vamos se incorpore a un eventual gobierno de José Antonio Kast. Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, el líder comunal arremetió contra el Partido Republicano por su tono durante la campaña, a propósito del término "parásitos". En esa línea, afirmó que el de Kast sería "un mal gobierno" y comparó su "superioridad moral" con la que -según él- tuvieron referentes de la izquierda.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónSebastián SichelChile VamosPartido Republicano

