Desde la Redacción 14 de octubre | Sichel: “No soy partidario que Chile Vamos se sume a un gobierno de Kast”
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se manifestó contrario a la idea que Chile Vamos se incorpore a un eventual gobierno de José Antonio Kast. Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, el líder comunal arremetió contra el Partido Republicano por su tono durante la campaña, a propósito del término "parásitos". En esa línea, afirmó que el de Kast sería "un mal gobierno" y comparó su "superioridad moral" con la que -según él- tuvieron referentes de la izquierda.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.