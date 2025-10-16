Desde la Redacción 16 de octubre: RN en picada contra republicanos y el origen del error en tarifas eléctricas
El timonel de RN, Rodrigo Galilea, se sumó a la molestia de la UDI por los dichos de la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, sobre que Jaime Guzman -fundador del gremialismo- "votaría por José Antonio Kast, no por Evelyn Matthei". El senador afirmó que la colectividad liderada por Arturo Squella "está buscando perforar electorado UDI de forma poco amable" y que "se plantea en una superioridad moral". De todas formas, aseguró que en RN apoyarán "al candidato que pase a segunda vuelta" en caso que no sea Matthei.
