Desde la Redacción 17 de octubre | Lagos Weber aborda la caída de Pardow y cambios en vocerías de Jara

"La elección está completamente abierta, lo más probable es que la segunda vuelta va a ser entre Jeannette Jara y José Antonio Kast", afirmó en el programa de streaming de La Tercera el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la candidata oficialista. El legislador, además, afirmó que la abanderada "no tuvo ninguna duda" en presionar por la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, por el sobrecobro en las tarifas eléctricas.

Alonso Vatel 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónRicardo Lagos WeberJeannette JaraDiego Pardow

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”
Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

Informe de la Fiscalía Nacional sobre el estallido: el domingo 20 de octubre de 2019 fue el peak de delitos ingresados

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del sur

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca