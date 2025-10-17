Desde la Redacción 17 de octubre | Lagos Weber aborda la caída de Pardow y cambios en vocerías de Jara
"La elección está completamente abierta, lo más probable es que la segunda vuelta va a ser entre Jeannette Jara y José Antonio Kast", afirmó en el programa de streaming de La Tercera el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la candidata oficialista. El legislador, además, afirmó que la abanderada "no tuvo ninguna duda" en presionar por la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, por el sobrecobro en las tarifas eléctricas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.