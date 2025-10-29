Desde la Redacción 29 de octubre | Timonel DC y potencial apoyo de Frei a Matthei: “Sería un profundo error político”
En el programa de streaming de La Tercera el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana, advirtió que sería "un profundo error político" que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle apoye a Evelyn Matthei. En esa línea, llamó al otrora Mandatario a "no hacer caso a los cantos de sirena" de "capitanes sin tropa". En este capítulo, también, por qué Francisco Vidal desestima que exista un "voto silencioso" de centroizquierda a Matthei.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.