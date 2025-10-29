SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Desde la Redacción 29 de octubre | Timonel DC y potencial apoyo de Frei a Matthei: “Sería un profundo error político”

En el programa de streaming de La Tercera el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana, advirtió que sería "un profundo error político" que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle apoye a Evelyn Matthei. En esa línea, llamó al otrora Mandatario a "no hacer caso a los cantos de sirena" de "capitanes sin tropa". En este capítulo, también, por qué Francisco Vidal desestima que exista un "voto silencioso" de centroizquierda a Matthei.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónFrancisco HuenchumillaEduardo FreiEvelyn Matthei

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Servicios

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 28 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?
Chile

Termina el plazo de excusas para vocales de mesa: ¿Cuáles con las justificaciones válidas?

Huenchumilla advierte que “sería un profundo error político” que Frei apoye a Matthei

Tras “la búsqueda correspondiente”: Cámara de Diputados finalmente notifica a Pardow de AC que se tramita en su contra

Comisión ambiental aprueba proyecto de Enami por US$1.700 millones para modernizar fundición Paipote
Negocios

Comisión ambiental aprueba proyecto de Enami por US$1.700 millones para modernizar fundición Paipote

Fondos de pensiones se encaminan a cerrar su quinto mes de alzas liderados por el D y E

Desempleo anota segunda baja consecutiva y empleos formales anotan mayor aumento desde marzo

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos
Tendencias

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas
Mundo

Tras megaoperativo policial en Río de Janeiro que dejó 64 muertos: vecinos trasladan decenas de cadáveres a plaza São Lucas

Países Bajos vota en legislativas anticipadas con la extrema derecha como favorita

Cuba registra “una madrugada muy compleja” con “cuantiosos” daños por el azote del huracán ‘Melissa’

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal