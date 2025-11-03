Desde la Redacción 3 de noviembre: los dardos del FA a Matthei y cuánto aciertan las encuestas
"Está semana a semana con la encuesta en la mano viendo a qué público le tiene que hablar". De esa forma el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, criticó en el programa de streaming de La Tercera los cambios de postura de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. El frenteamplista, también, abordó la postura del partido a propósito de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.