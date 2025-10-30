Desde la Redacción 30 de octubre | Los consejos de Cordero al próximo gobierno en materia de seguridad
“Otra cosa es con guitarra" afirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre la gestión en materia de orden público al ser consultado por las propuestas de los aspirantes a La Moneda. En entrevista con Rodrigo Álvarez y Vanessa Azócar en el programa de streaming de La Tercera, el secretario de Estado agregó que "aún falta escuchar" cómo los abanderados "concretizan" sus propuestas en esas áreas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.