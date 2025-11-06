Desde la Redacción 6 de noviembre | Matías Walker: “En la eventualidad que Matthei no gane seríamos oposición”
Aunque el senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, afirmó que Demócratas será oposición en caso que Jeannette Jara, José Antonio Kast o Johannes Kaiser llegan a La Moneda. "Le agradezco mucho a (Cristián) Labbé que no nos invite a formar parte de una coalición con él, porque jamás apoyaríamos un candidato presidencial que quiere indultar a criminales de lesa humanidad como (Miguel) Krassnoff", dijo.
