Desde la Redacción 8 de octubre: Rincón carga contra Kast y el encendido debate de candidatos por crisis de seguridad y reforma judicial
En esta edición del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, revisa la entrevista a la timonel de Demócratas, Ximena Rincón, quien evitó afirmar que apoyaría a José Antonio Kast (REP.-PSC) si él pasa al balotaje en lugar de Evelyn Matthei. En esa línea, la senadora aseguró que hay "un voto silencioso que se va a expresar en las urnas” en favor de la exalcaldesa, lo que incluiría a ex personeros de la ex Concertación.
