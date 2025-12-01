Desde la Redacción: Andrea Balladares explica cómo RN ayudaría a eventual gobierno de Kast a “construir mayorías”
La senadora electa y secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, dijo en el programa de streaming de La Tercera que la colectividad ayudará a un Ejecutivo liderado por José Antonio Kast a conseguir mayorías en el Parlamento. "El Partido Republicano debe tener apertura porque tenemos que construir esas mayorías que necesita un gobierno", afirmó. Consultada por la posibilidad de liderar a su partido, dijo que es un tema que se verá posterior al balotaje.
