Desde la Redacción | El emplazamiento del PC a Quiroz: “Él no es el ministro de los empresarios, es el ministro del país”
Además el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que las posibles manifestaciones contra el Ejecutivo “van a ser en mérito de las políticas que el gobierno sigue impulsando”. Con todo, reiteró que un partido no puede "suplantar" actos que, según él, son propios de los movimientos sociales y sindicales. "La vida lo ha demostrado, las grandes transformaciones del mundo están siempre sostenidas en grandes movilizaciones", aseguró en conversación con el programa de streaming de La Tercera.
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