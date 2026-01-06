SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde la Redacción: la conformación del gobierno de Kast, la era post-Maduro en Venezuela y el legado de Boric

    “Es importante que no funcionemos en base a líneas rojas” dijo el diputado RN Diego Schalper al ser consultado por las condiciones de los libertarios para ingresar al gobierno de José Antonio Kast. "Tenemos que pasar de la sintonía de la crítica y de la petición a la sintonía de la construcción. (...) Aquí salimos de la oposición, si vamos a ser oficialistas, tenemos que ponernos al servicio de una agenda de mínimos comunes", planteó el parlamentario.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Más sobre:Desde la RedacciónDiego SchalperVenezuelaMaría Corina MachadoDelcy RodríguezNicolás Maduro

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Chile

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    Negocios

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El Deportivo

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Alerta en la UC: Daniel González protagoniza pelea callejera en Viña del Mar

    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Cultura y entretención

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Mundo

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso