Desde la Redacción: la conformación del gobierno de Kast, la era post-Maduro en Venezuela y el legado de Boric
“Es importante que no funcionemos en base a líneas rojas” dijo el diputado RN Diego Schalper al ser consultado por las condiciones de los libertarios para ingresar al gobierno de José Antonio Kast. "Tenemos que pasar de la sintonía de la crítica y de la petición a la sintonía de la construcción. (...) Aquí salimos de la oposición, si vamos a ser oficialistas, tenemos que ponernos al servicio de una agenda de mínimos comunes", planteó el parlamentario.
