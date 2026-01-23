Desde la Redacción: La UDI afirma que “no va a ser bien evaluado” si un partido “decide ser oposición desde la derecha”
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó en el programa de streaming de La Tercera que "no sé si nuestro sector aplaudiría mucho o estaría muy conforme con que alguien se salga de la fila para tratar de hacer un negocio por la derecha". Aunque afirmó que no se refería en específico al Partido Nacional Libertario -que dio un portazo para integrar el gobierno de José Antonio Kast- sí los instó a reconsiderar su decisión y unirse al próximo Ejecutivo.
