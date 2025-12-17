Desde la Redacción: Martín Arrau insta a incorporación de Evópoli y libertarios a gobierno de Kast
"Es importante que no se resten, esto está abierto (...) están las puertas abiertas", dijo Martín Arrau, exjefe de campaña de José Antonio Kast, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al ser consultado si Evópoli y el PNL deberían incorporarse al gabinete del próximo gobierno. En este capítulo, además, el timonel del PC, Lautaro Carmona, abordó la derrota de Jeannette Jara en la presidencial; cómo quedó la relación de la excandidata con la colectividad; el rol del PC como oposición y la posibilidad de un cambio de coaliciones del actual oficialismo.
