Desde la Redacción | Ministra Lobos: “Uno esperaría que clima electoral no contamine AC ni debates legislativos pendientes”
Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, reforzó en el programa de streaming de La Tercera que las responsabilidades políticas de Diego Pardow -exministro de Energía- ya se hicieron valer con su salida del gabinete. En esa línea, llamó a enfocarse en destrabar la agenda legislativa. En este capítulo, también, todo el análisis sobre el último debate presidencial, organizado por Anatel.
