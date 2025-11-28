Desde la Redacción | Vodanovic (PS) plantea que potencial gobierno de Kast debería mantener postulación de Bachelet a ONU
Paulina Vodanovic, senadora, timonel del Partido Socialista y jefa de campaña de Jeannette Jara, dijo que "más que empatar, se buscan señales distintas" por el desayuno que compartió la abanderada oficialista con la expresidenta Michelle Bachelet. Esa reunión se realizó dos días después de la cita entre Eduardo Frei y José Antonio Kast. Aunque confía en el triunfo de Jara, Vodanovic instó que si Kast llega a La Moneda, se debe mantener la postulación de Bachelet a la ONU por ser "un tema de Estado, no de gobierno".
