Ecuador denuncia que agente del ICE intentó ingresar a su consulado en Minneapolis

Este martes, el Gobierno de Ecuador denunció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar a la sede de su Cancillería en Minneapolis.

La Embajada de Ecuador, mediante un comunicado, explicaron que la situación había ocurrido durante la mañana, cuando “los funcionarios del Consulado impidieron el ingreso del oficial del ICE a la sede consular, garantizando la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular”.

Además, señalaron que se envió una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Quito para que la situación no vuelva a ocurrir.

En los registros difundidos se logra ver como los funcionarios impiden el paso de dos agentes federales que irrumpen en la sede. Esto, en medio del contexto de protestas contra la política migratoria y el uso de la fuerza policial que se está utilizando con los migrantes en Estados Unidos.