EE.UU. pinta muro fronterizo de negro para que sea “más caliente” y difícil de escapar
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noe, aseguró que Trump ordenó el cambio de color para así absorber más calor bajo el sol del desierto, y así disuadir aún más los cruces irregulares.
La idea de pintar el muro ya había sido considerada por Trump durante su primer mandato.
Ahora, este cambio forma parte de una estrategia más amplia, que incluye instalación de cámaras y la expansión del muro.
