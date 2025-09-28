Inicio
El boom de los ETF llega a Chile
Conversamos con Catalina Loayza, directora de distribución institucional de BTG Pactual Chile, acerca de la tendencia más marcada en los últimos años en el sector financiero: la irrupción de los ETF, los fondos cotizados en la Bolsa.
Por
Pablo Gándara
28 SEPTIEMBRE 2025
Más sobre:
Money Talks
Dinero
Negocios
