El boom de los ETF llega a Chile

Conversamos con Catalina Loayza, directora de distribución institucional de BTG Pactual Chile, acerca de la tendencia más marcada en los últimos años en el sector financiero: la irrupción de los ETF, los fondos cotizados en la Bolsa.

Pablo Gándara
Actualizan estado de salud de exarquero UC Patricio Toledo: sufrió muerte súbita recuperada

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Con sabotajes, inteligencia y ciberataques: Rusia intensifica su “guerra híbrida” en Europa y golpea a Ucrania con drones y misiles

Maduro intensifica ejercicios militares en medio de amenaza de eventuales ataques de EE.UU. contra objetivos narcos en suelo venezolano

Pedagogías y la improvisación permanente

La otra lista de espera

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Buscan acreditar legítima defensa: formalizan a mujer y a su sobrino por muerte de un hombre en contexto de VIF

Asociación de oficiales penitenciarios condenan amenazas a Gajardo: “Jamás avalaremos este tipo de conductas”

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

“Tuvo una muerte súbita recuperada”: Clínica actualiza estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Actualizan estado de salud de exarquero UC Patricio Toledo: sufrió muerte súbita recuperada

En vivo: Brasil choca con México y Argentina debuta ante Cuba en el segundo día del Mundial Sub 20 en Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Con sabotajes, inteligencia y ciberataques: Rusia intensifica su “guerra híbrida” en Europa y golpea a Ucrania con drones y misiles

Maduro intensifica ejercicios militares en medio de amenaza de eventuales ataques de EE.UU. contra objetivos narcos en suelo venezolano

Eric Adams desiste de su intento de reelección por la alcaldía de Nueva York

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición