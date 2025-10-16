El duro emplazamiento de Kast al gobierno por error en cálculo en la tarifas eléctricas

“Durante el transcurso de este gobierno, las cuentas de la luz han subido en más de un 60%. ¿Les importó? No les ha importado nada. Y reflejo de esa ineficiencia, de esa inoperancia, es la salida del ministro Pardow".

De esta forma comenzó la declaración del aspirante a La Moneda, José Antonio Kast, quien tilda la situación como una “negligencia, responsable de este mal Gobierno”.

Además, se reefirió al nombramiento de Álvaro Díaz, el biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía, y enfatizó en que “no deje de trabajar hasta encontrar quiénes son todos los responsables que durante este gobierno permitieron esta alza de la luz en más de un 60%”.