El duro emplazamiento de Kast al gobierno por error en cálculo en la tarifas eléctricas
El candidato republicano se refirió a la salida del ahora exministro de Energía tras el error de cálculo en las tarifas de la luz, y arremetió contra el gobierno.
“Durante el transcurso de este gobierno, las cuentas de la luz han subido en más de un 60%. ¿Les importó? No les ha importado nada. Y reflejo de esa ineficiencia, de esa inoperancia, es la salida del ministro Pardow".
De esta forma comenzó la declaración del aspirante a La Moneda, José Antonio Kast, quien tilda la situación como una “negligencia, responsable de este mal Gobierno”.
Además, se reefirió al nombramiento de Álvaro Díaz, el biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía, y enfatizó en que “no deje de trabajar hasta encontrar quiénes son todos los responsables que durante este gobierno permitieron esta alza de la luz en más de un 60%”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.