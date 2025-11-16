Inicio
Videos
El mensaje del Presidente Boric a Kast y Jara por su paso a segunda vuelta
El mandatario habló desde La Moneda, y felicitó las contundentes victorias obtenidas por Kast y Jara, destacando además, el impecable proceso eleccionario vivido en las últimas horas en nuestro país.
Por
Pablo Gándara
16 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
