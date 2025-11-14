Elecciones 2025: cinco reseñas de películas y series políticas para maratonear este finde
En este acontecido fin de semana de elecciones en nuestro país, no solo hay espacio para cumplir con nuestro deber cívico, si no que también aprovechar de disfrutar de un día feriado con lo mejor del streaming. Esta semana, Paula Frederick y Francisco Aravena, repasan su selección de series y películas preferidas, acá te dejamos varias reseñas: The Ides of March (2011) – George Clooney, Primary Colors (1998) – Mike Nichols,
Recount (2008)- Jay Roch, The Election (2009)- Alexander Payne.
