    Elecciones: la fuerte apuesta del mercado

    Conversamos con Ramón Suárez, socio del Noosa Capital, sobre la clara señal que está dando el mercado respecto de que habrá un cambio de ciclo político y lo que se puede esperar hacia el futuro en las inversiones.

    Pablo Gándara 
    Pablo Gándara
    Money Talks

