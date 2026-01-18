Entre aplausos: registro de avión combatiendo las llamas en sector de Palomares
Un avión especializado en combate de incendios fue captado mientras operaba en una zona forestal cercana a barrios residenciales en el sector de Palomares, en Concepción. Las imágenes difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en que se realiza la descarga de un producto químico de color rojo para mitigar el avance de llamas, en medio de aplausos de los vecinos de las viviendas aledañas.
