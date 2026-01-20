Entre las llamas: Así fue el angustiante rescate de dos mellizas en medio del incendio en Penco
La madre de las menores pidió a Bomberos que se llevaran a sus hijas, mientras ella quedó en medio de las llamas junto a su hijo de 10 años.
La noche de este lunes se viralizó un registro que muestra a una madre que entregó a sus hijas mellizas a Bomberos de Coronel para salvarlas del fuego que las rodeaba. Esto en medio de los incendios forestales en Penco, región del Biobío.
El hecho sucedió mientras ella se encontraba junto a su hijo y las mellizas, de diez y dos años respectivamente, entre las abrumadoras llamas, cuando la madre le pidió a los voluntarios llevárselas. Mientras ella se quedó en el lugar junto al otro menor.
Tras el exitoso rescate, las pequeñas fueron trasladas a un centro asistencial para recibir atención médica. Aunque, en un principio se desconocía el paradero de la madre, se confirmó que fue localizada en el Hospital de Talcahuano.
