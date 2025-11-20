¿Es el fin de Chile Vamos?

La debacle electoral de Evelyn Matthei en las presidenciales, la menor cantidad de diputados electos por Chile Vamos en las parlamentarias y el inminente fin de Evópoli causaron recriminaciones cruzadas en el sector y levantaron un debate sobre el futuro de la coalición de centroderecha. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, Pablo Matamoros, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, abordó el reacomodo político tras los comicios del domingo pasado.
