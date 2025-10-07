Evacúan Ministerio de Justicia por incendio en su interior: Bomberos trabaja en el lugar
Durante la tarde de este martes, cerca de 100 trabajadores del Ministerio de Justicia fueron evacuados por emanación humo.
De manera preliminar, el incendio habría sido causado por un desperfecto eléctrico.
La emergencia se produjo en los pisos 6, 7 y 8 del edificio ubicado en la intersección de las calles Moneda y Morandé.
Bomberos informó que cinco compañías trabajan en el lugar y que el fuego fue controlado.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.