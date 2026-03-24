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    Exministro de Hacienda de Piñera por cambios al Mepco: “Lo que es opinable es la forma de hacerlo”

    El exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, se refirió al anuncio de la histórica alza de $370 en bencinas y de $580 en diésel por el conflicto en Irán, medida que adpota el Gobierno para enfrentar los efectos fiscales de la escalada del precio internacional del petróleo en el país.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras ser consultado por si él lo hubiera hecho de la misma forma, Felipe Larraín defendió la medida, explicando que “aquí había dos opciones. Yo creo que habría que hacer un ajuste mayor, sin duda, que el que estábamos teniendo. Porque lo que hay que entender es una cosa. Esto en materia de recursos fiscales son alrededor de 700 millones de dólares por mes", comenzó explicando.

    “Yo creo que aquí una opción era hacerlo de una. Otra opción era irse un poco más gradual, y ambas opciones tienen beneficios y tienen costos”, agregó.

    Sin embargo, el exjefe de la billetera fiscal agregó que “lo que es opinable es la forma de hacerlo, sin duda”.

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