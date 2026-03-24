Exministro de Hacienda de Piñera por cambios al Mepco: “Lo que es opinable es la forma de hacerlo”

Tras ser consultado por si él lo hubiera hecho de la misma forma, Felipe Larraín defendió la medida, explicando que “aquí había dos opciones. Yo creo que habría que hacer un ajuste mayor, sin duda, que el que estábamos teniendo. Porque lo que hay que entender es una cosa. Esto en materia de recursos fiscales son alrededor de 700 millones de dólares por mes", comenzó explicando.

“Yo creo que aquí una opción era hacerlo de una. Otra opción era irse un poco más gradual, y ambas opciones tienen beneficios y tienen costos”, agregó.

Sin embargo, el exjefe de la billetera fiscal agregó que “lo que es opinable es la forma de hacerlo, sin duda”.