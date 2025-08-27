Familia demanda a OpenAI por influir y “orientar” en el suicidio de su hijo de 16 años

Según consignó The New York Times, la acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal Superior de California.

El adolescente fue encontrado sin vida en abril de este año. Le gustaba el básquetbol, los videojuegos, el animé y los perros.

Tras la tragedia, fue su padre quien revisó el celular de Adam.

Ahí encontró una carpeta de conversaciones guardadas en la aplicación, donde el joven compartía pensamientos sobre subida, su angustia y futuro.

Según la demanda a la que tuvo acceso el medio citado, el chatbot tuvo momentos en que validaba ideas peligrosas y le entregaba información para autolesionarse.

El caso disparó las alarmas en el mundo y en la compañía, por lo que OpenAI anunció que implementará “actualizaciones significativas” en ChatGPT en las próximas semanas para mejorar la seguridad, especialmente para los usuarios más jóvenes.

“Seguiremos mejorando, guiados por expertos y con la responsabilidad de las personas que usan nuestras herramientas, y esperamos que otros se unan a nosotros para ayudar a asegurarnos de que esta tecnología proteja a las personas en sus momentos más vulnerables”, explicó la empresa.