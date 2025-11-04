Fin de Punta Peuco y cruces por DD.HH.: el intenso debate entre Orrego (RN), Margarit (UDI), Melo (PS) y Aguilar (PR)
En esta edición de "La Mesa del Poder" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, debatieron Francisco Orrego (RN), candidato a diputado por el distrito 10, Pia Margarit (UDI), candidata a diputada por el distrito 15, Daniel Melo (PS), diputado a la reelección por el distrito 13 y Jazmín Aguilar (PR), candidata al Senado por Valparaíso. En el video, los ásperos cruces por
