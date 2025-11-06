OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Videos

    Foga Food: la pasión por la comida

    Conversamos con Elisa Correa y Juan Carlos Eyzaguirre, que son dos ingenieros comerciales que decidieron seguir su pasión por la comida y así fundaron Foga Food, una empresa de comida casera congelada que buscar revolucionar la categoría en Chile.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksFoga FoodComidaGastronomíaEmpresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

    El 65º Abierto del Club de Golf Los Leones confirma a sus principales figuras

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas
    Chile

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos
    Negocios

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez
    Tendencias

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas
    El Deportivo

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
    Mundo

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

    Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años