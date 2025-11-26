In Fraganti: Detienen a tres sujetos que lanzaban droga a cárcel de Santiago 1

Según informó Carabineros, durante del lunes, funcionarios policiales detectaron al grupo de sujetos lanzando pelotas artesanales hacia el interior del Centro Penitenciario Santiago 1.

Así, identificaron a tres hombres en un Chevrolet Corsa de color gris.

Luego, con el apoyo de un dron institucional, pudieron ver que el vehículo volvió al lugar 30 minutos después del primer incidente, momento en que fueron reducidos y detenidos en flagrancia.

Las “pelotas” contenían 92 gramos de clorhidrato de cocaína en 381 envoltorios, 1 bolsa con 27 gramos de clorhidrato de cocaína a granel, otra bolsa con 83 gramos de marihuana.

Los detenidos son todos extranjeros; un venezolano, un colombiano y un peruano. Estos dos últimos mantienen antecedentes por lesiones y tráfico de drogas.