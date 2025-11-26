BLACK SALE $990
    In Fraganti: Detienen a tres sujetos que lanzaban droga a cárcel de Santiago 1

    En un operativo, Carabineros logró detener a tres sujetos que estaban lanzando pelotas con droga y alcohol en su interior, en el momento que estaban realizando el ilícito.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según informó Carabineros, durante del lunes, funcionarios policiales detectaron al grupo de sujetos lanzando pelotas artesanales hacia el interior del Centro Penitenciario Santiago 1.

    Así, identificaron a tres hombres en un Chevrolet Corsa de color gris.

    Luego, con el apoyo de un dron institucional, pudieron ver que el vehículo volvió al lugar 30 minutos después del primer incidente, momento en que fueron reducidos y detenidos en flagrancia.

    Las “pelotas” contenían 92 gramos de clorhidrato de cocaína en 381 envoltorios, 1 bolsa con 27 gramos de clorhidrato de cocaína a granel, otra bolsa con 83 gramos de marihuana.

    Los detenidos son todos extranjeros; un venezolano, un colombiano y un peruano. Estos dos últimos mantienen antecedentes por lesiones y tráfico de drogas.

