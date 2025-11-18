Incendio en Viña del Mar obliga a suspender suministro eléctrico: más de 50 mil clientes sin luz

El incendio se ubica a pocas cuadras del centro de la Ciudad Jardín y a un costado de la subestación eléctrica Marga Marga, de la compañía CGE.

En ese contexto, la empresa eléctrica debió realizar una “ desconexión forzosa ” del suministro.

La emergencia se encuentra en su tercera alarma y en él trabajan Bomberos de Viña del Mar y también se solicitó apoyo del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.