Incendio en Viña del Mar obliga a suspender suministro eléctrico: más de 50 mil clientes sin luz
De acuerdo a medios locales, el siniestro se produjo en avenida Arlegui, entre las calles Crucero y Quilpué, donde se concentra una gran cantidad de locales comerciales.
El incendio se ubica a pocas cuadras del centro de la Ciudad Jardín y a un costado de la subestación eléctrica Marga Marga, de la compañía CGE.
En ese contexto, la empresa eléctrica debió realizar una “desconexión forzosa” del suministro.
La emergencia se encuentra en su tercera alarma y en él trabajan Bomberos de Viña del Mar y también se solicitó apoyo del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
