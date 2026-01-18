SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Incendios: Presidente Boric sostendrá reunión con Kast y cifra en 18 los fallecidos

    Desde Concepción el Presidente Gabriel Boric actualizó el número de víctimas mortales por los incendios forestales que desde el sábado afectan la Región del Biobío y la del Ñuble. Hasta ahora se han contabilizado 18 fallecidos.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Catalina Bórquez

    El Mandatario afirmó que habrían 300 viviendas afectadas sólo en la Región del Biobío e informó las autoridades que se desempeñarán como enlace del gobierno con las zonas afectadas.

    La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, serán enlace con la Región del Biobío, mientras que la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, cumplirán la misma función en el Ñuble.

    El Jefe de Estado, además, sostuvo que ha dialogado con el presidente electo, José Antonio Kast. “El gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe”, dijo, afirmando que se reunirán por la emergencia porque “de seguro las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este gobierno”.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastIncendios Forestales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos

    Un legado enorme

    Casen 2024: baja de pobreza y menores ingresos laborales

    Servicios

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios
    Chile

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”
    Tendencias

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos
    El Deportivo

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos

    Increíble consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones: vence a Marruecos tras retirarse de la cancha por un penal

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España
    Mundo

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”