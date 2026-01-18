Incendios: Presidente Boric sostendrá reunión con Kast y cifra en 18 los fallecidos

El Mandatario afirmó que habrían 300 viviendas afectadas sólo en la Región del Biobío e informó las autoridades que se desempeñarán como enlace del gobierno con las zonas afectadas.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, serán enlace con la Región del Biobío, mientras que la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, cumplirán la misma función en el Ñuble.

El Jefe de Estado, además, sostuvo que ha dialogado con el presidente electo, José Antonio Kast. “El gobierno saliente y el futuro gobierno tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe”, dijo, afirmando que se reunirán por la emergencia porque “de seguro las tareas de reconstrucción van a ir más allá de este gobierno”.