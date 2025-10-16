Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Intentaron atacar el Congreso: protesta nacional en Perú dejan un muerto
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades, pero insistió que la Policía fue “atacada”
Por
Pablo Gándara
16 OCTUBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Perú
protestas
muertos
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 6 min
La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea
hace 8 min
Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí
hace 21 min
Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”
hace 28 min
Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique
hace 35 min
Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”
hace 47 min
La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood
Servicios
Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos
Chile
Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”
En medio de advertencia de AC: CNE afirma que Pardow conoció “error” en las tarifas eléctricas a mediados de septiembre
Cortan tránsito en Av. Grecia por grupo de personas manifestándose en paso sobre nivel
Negocios
Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”
Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027
Tendencias
La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood
Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña
Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile
El Deportivo
Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique
Polémico gesto: rival brasileño se burla y agrede a Iván Román en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro
Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios
Finde
Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Cultura y entretención
Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí
Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no
Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”
Mundo
La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea
Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza
El primer ministro francés supera dos mociones de censura
Paula
Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad
Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.