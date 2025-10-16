SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Intentaron atacar el Congreso: protesta nacional en Perú dejan un muerto

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades, pero insistió que la Policía fue “atacada”

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
Más sobre:Perúprotestasmuertos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Servicios

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 16 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”
Chile

Diputado Coloma cuestiona dichos de Pardow por error en cobros en cuentas de luz: “Es bastante bochornosa la respuesta por parte del Ministro”

En medio de advertencia de AC: CNE afirma que Pardow conoció “error” en las tarifas eléctricas a mediados de septiembre

Cortan tránsito en Av. Grecia por grupo de personas manifestándose en paso sobre nivel

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”
Negocios

Ministro Pardow dice que el cambio metodológico en tarifas eléctricas “es un hecho grave” y que “habrá consecuencias”

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood
Tendencias

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally ya están disponibles en Chile

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique
El Deportivo

Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique

Polémico gesto: rival brasileño se burla y agrede a Iván Román en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Histórico entrenador sorprende con análisis del popular “longa shot” de Tomás Barrios

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí
Cultura y entretención

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

Fact Checking histórico a la serie Mussolini: qué fue real y qué no

Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura, es mi primera foto con un político”

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea
Mundo

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Israel entrega los cuerpos de otros 30 palestinos muertos durante su ofensiva contra la Franja de Gaza

El primer ministro francés supera dos mociones de censura

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo