SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Jaime Bellolio afirma que Kast “entiende que no puede hacer lo que hizo el FA ni Milei”

    En el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal analizó los resultados de la elección que se llevó a cabo este domingo y se refirió a la actitud de José Antonio Kast, enfatizando que el nuevo Presidente "entiende que no puede hacer lo que hizo el Frente Amplio, que no puede entrar con la prepotencia de decir que nosotros, simplemente por el hecho de estar, las cosas van a pasar”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Desde la RedacciónElecciones 2025José Antonio KastJaime Bellolio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”

    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en el palacio La Moneda

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Así fue la llegada de José Antonio Kast a La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric

    Servicios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda
    Chile

    Gabriel Boric y José Antonio Kast ya están reunidos en La Moneda

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia”

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”
    Negocios

    Presidente de GPS Property y permisología: “Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha”

    Del estancamiento al crecimiento con modernización ambiental y diálogo público-privado

    Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia
    Tendencias

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Adiós lluvia: el calor extremo vuelve a la Región Metropolitana este día

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”
    El Deportivo

    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”

    Ivo Basay le da con todo a Arturo Vidal y Fernando Ortiz: “Cuando yo vi que no me daba mi rodilla, me fui calladito”

    Patricia Bullrich denuncia a Chiqui Tapia ante la Conmebol: “Deben investigar a fondo esta mafia”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres
    Cultura y entretención

    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    “Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro