Jaime Bellolio afirma que Kast “entiende que no puede hacer lo que hizo el FA ni Milei”
En el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal analizó los resultados de la elección que se llevó a cabo este domingo y se refirió a la actitud de José Antonio Kast, enfatizando que el nuevo Presidente "entiende que no puede hacer lo que hizo el Frente Amplio, que no puede entrar con la prepotencia de decir que nosotros, simplemente por el hecho de estar, las cosas van a pasar”.
